Opowiedzą o doświadczeniach z misji w Lombardii

Organizacja SOR-ów w czasie pandemii koronawirusa, zasady użycia środków ochrony indywidualnej przez lekarzy oraz organizacja opieki zdrowotnej w Lombardii – to tematy seminarium online, które organizuje Wojskowy Instytut Medyczny. Wirtualne wykłady poprowadzą 16 kwietnia o 18.00 lekarze z WIM, którzy uczestniczyli w zagranicznej misji medycznej.

– We Włoszech chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o organizowaniu opieki nad pacjentami z koronawirusem, poznać metody diagnostyki i leczenia oraz rokowania dotyczące stanu zdrowia chorych – mówi kpt. dr n. med. Jacek Siewiera, dowódca wojskowo-cywilnej misji medycznej we Włoszech. Kapitan na co dzień pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej.

Do Włoch 30 marca poleciało 15 osób: lekarze z WIM i cywilni medycy z zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Byli wśród nich specjaliści od intensywnej terapii i anestezjologii oraz ratownicy medyczni.

Podczas 10-dniowej misji polscy medycy wspierali włoskich kolegów w walce z epidemią koronawirusa. Pracowali na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w mieście Brescia w Lombardii, w regionie najbardziej dotkniętym epidemią SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19. – Włosi chętnie dzielili się swoją wiedzą, aby ustrzec inne kraje przed scenariuszem, który tam się wydarzył – dodaje kpt. Siewiera.