Edukacja na platformie

Miał wspomóc tradycyjne nauczanie, dziś może stać się receptą na kontynuowanie nauki w czasach restrykcyjnych ograniczeń. Akademia Marynarki Wojennej przyspieszyła prace nad wprowadzeniem eduPortalu, nowoczesnej platformy e-learningowej. Pierwsze zajęcia z jej wykorzystaniem już się odbyły.

Studenci cywilni w domach, wojskowi w akademikach bez możliwości opuszczenia terenu uczelni – tak koronawirus zmienił życie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. – Izolujemy naszych podchorążych od świata, by chronić ich przed chorobą. Tym bardziej, że już wkrótce możemy potrzebować ich pomocy w walce z pandemią – przyznaje kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik uczelni. Pierwsi już zostali w nią włączeni. Od ponad tygodnia 18 studentów wspiera 7 Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. Pracują oni w ramach służby dyżurnej oraz zespołu działań przeciwkryzysowych. AMW zorganizowała też dwie akcje krwiodawstwa.

Tymczasem pozostali podchorążowie w miarę możliwości starają się funkcjonować normalnie. – Oczywiście nie ma mowy o gromadzeniu się na wykładach czy ćwiczeniach. Pozostaje jednak nauka zdalna – przyznaje bsm pchor. Michał Grozalski, student piątego roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Od chwili, kiedy uczelnia została zamknięta, a zajęcia odwołane, wykładowcy zaczęli korzystać z takich aplikacji jak Zoom czy WhatsApp. Przede wszystkim jednak AMW przyspieszyła proces uruchamiania eduPortalu – platformy opracowanej przez firmę Asseco Data Systems, która przez ostatnie miesiące była wprowadzana do użytku we współpracy ze specjalistami Asseco.

EduPortal umożliwia prowadzenie zdalnych zajęć, wykładów czy wideokonferencji. – Wykładowcy, używając platformy, mogą tworzyć testy, quizy czy ankiety. Platforma pozwala też na ewidencjonowanie czasu pracy. Wykładowca sprawdzi, ile razy poszczególny student brał udział w danym wykładzie, ale też jak szybko i w jaki sposób uporał się z poszczególnymi zadaniami – mówi Justyna Kowalczys, lektorka języka angielskiego oraz przedstawicielka AMW w międzynarodowej grupie roboczej ADL Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, która zajmuje się zdalnym nauczaniem. EduPortal w przyszłości stanie się także repozytorium wiedzy. – Platforma daje możliwość gromadzenia wykładów, materiałów wideo czy audio. Docelowo będzie można ją wykorzystywać także do przeprowadzania egzaminów – tłumaczy Kowalczys.