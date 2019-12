Opłatek kombatantów

Zdrowia i młodzieńczego zapału życzyli sobie wzajemnie kombatanci na przedświątecznym spotkaniu zorganizowanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uroczystości w Katedrze Polowej WP wzięli udział weterani walk o niepodległość, Sybiracy, ofiary represji komunistycznych oraz żołnierze II konspiracji. Zebrali przełamali się opłatkiem i wysłuchali koncertu kolęd.

– To, że dziś możemy spotykać się w świątecznej atmosferze, dzielić się białym opłatkiem, a nie czarnym chlebem i spędzać święta w niepodległej Rzeczpospolitej, to w dużej mierze Państwa zasługa – mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do kombatantów podczas spotkania opłatkowego w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Minister dziękował weteranom za ich odwagę, wytrwałość i determinację, której im nie zabrakło w czasie walki o niepodległą ojczyznę. Życzył im zdrowia i sił, aby mogli być z nami jak najdłużej.

Szef UdsKiOR przypomniał też symbolikę pustego miejsca przy wigilijnym stole. – Z jednej strony oznacza ona chęć przyjęcia nieznanego wędrowca, ale też przypomina nam o najbliższych, którzy od nas odeszli – zaznaczył minister Kasprzyk. Obecni minutą ciszy uczcili pamięć kombatantów, którzy w tym roku odeszli na wieczną wartę.