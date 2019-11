Dzień Podchorążego w rocznicę wybuchu powstania

Choć od wybuchu powstania listopadowego dzielą nas niemal dwa wieki, wciąż żywa jest pamięć o odwadze podchorążych z Warszawy, którzy rzucili wyzwanie rosyjskiemu zaborcy. – Dążyli do wolnej i niepodległej Polski, której nigdy nie widzieli – mówił dziś prezydent Andrzej Duda. W rocznicę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku obchodzony jest Dzień Podchorążego.

W piątek wieczorem na dziedzińcu przed Belwederem odbył się uroczysty apel pamięci z okazji Dnia Podchorążego. Ze studentami szkół wojskowych spotkali się prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak.

– W 1830 roku w Warszawie młodzi podchorążowie, na czele których stał porucznik Piotr Wysocki, z młodzieńczym podnieceniem i odwagą chcieli dążyć do wolnej, suwerennej i niepodległej Polski, której nigdy nie widzieli, która była tylko w pamięci ich rodziców i dziadków – mówił prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik sił zbrojnych dodał, że „dziś z dumą wspominamy pamięć tych, którzy walczyli o Polskę, i obiecujemy, że my także zawsze będzie walczyć o niepodległość”. – Dziś mamy Polskę w silnych, międzynarodowych sojuszach, we wspólnej Europie, świetnie rozwijającej się, coraz zamożniejszej – podkreślał Andrzej Duda. I dodał, że wolna ojczyzna wciąż wymaga poświęcenia i pracy dla jej dobra.

– Dzień Podchorążego jest wyrazem przywiązania wojskowych studentów do tradycji polskiego oręża. Z tej tradycji wywodzi się umiłowanie takich wartości jak patriotyzm, waleczność i odwaga – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas wcześniejszych uroczystości w Wojskowej Akademii Technicznej. Zostały one zorganizowane z okazji przypadającego dziś święta uczelni.

W trakcie wieczornych obchodów przed Belwederem podchorążowie wojskowych uczelni ubrani w historyczne stroje wystawili honorowe posterunki przed Belwederem. Odczytano apel pamięci, wystrzelono salwę honorową, odbyła się też wojskowa defilada.

Inscenizacja scen z wybuchu powstania listopadowego na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Noc Listopadowa” w wykonaniu Zespołu Teatralnego Akademickiego Centrum Kultury, Sekcji Rekonstrukcji Historycznej oraz Sekcji Jeździeckiej Akademii Wojsk Lądowych. Fot. AWL

Dzień Podchorążego obchodzony jest na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy polskiej armii. Zapoczątkowało to powstanie listopadowe, największy narodowy zryw XIX wieku.

Rocznicę nocy listopadowej jako Dzień Podchorążego po raz pierwszy świętowano pod zaborami w 1908 roku w konspiracyjnej Szkole Podchorążych we Lwowie. Na stałe święto wprowadzono do kalendarza po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Uroczysta zbiórka w Lotniczej Akademii Wojskowej. Fot. LAW

Z okazji Dnia Podchorążego na wszystkich wojskowych uczelniach wyższych zorganizowano uroczyste zbiórki, wręczono odznaczenia i wyróżnienia, podchorążowie objęli też symboliczną władzę w szkołach. W Wojskowej Akademii Technicznej delegacja komendy WAT i podchorążych złożyła kwiaty m.in. pod popiersiem por. Wysockiego w Łazienkach Królewskich. Podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie „Szkoły Orląt”, a zwieńczeniem obchodów będzie uroczysty bal, który zaplanowano na 30 listopada w Pałacu Jabłonowskich.

Obchody Dnia Podchorążego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Fot. AMW

Z kolei w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu rocznicę powstania świętowano już wczoraj. Uświetniła ją inscenizacja scen z nocy listopadowej. Obchody Dnia Podchorążego zorganizowano też w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawiono posterunek pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, zorganizowano zawody sportowe i konkurs wiedzy „Marynarka Wojenna wczoraj i dziś”.