Nowe laboratorium WAT

W Wojskowej Akademii Technicznej zostało otwarte nowoczesne laboratorium szkolno-treningowe systemu wsparcia dowodzenia Jaśmin i węzłów WTI. – Dzięki niemu absolwenci naszego wydziału będą lepiej przygotowani do eksploatacji rozwiązań funkcjonujących w Wojsku Polskim – podkreślał płk dr Piotr Łubkowski z WAT.

Węzły teleinformatyczne są podstawowym urządzeniem do budowania w polskiej armii sieci dowodzenia i łączności. Do ich obsługi podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej przygotowywali się do tej pory jedynie teoretycznie. Podobnie było z użyciem zutomatyzowanego systemu zarządzania walką HMS C3IS Jaśmin. Praktyczne szkolenie adepci Wydziału Elektroniki przechodzili dopiero po ukończeniu studiów – w jednostkach albo na kursach organizowanych przez producenta sprzętu.

Teraz to się zmieni. Młodzi łącznościowcy będą opuszczali WAT z uprawnieniami do obsługi i eksploatacji WTI oraz oprogramowania Jaśmin. Wszystko dzięki rozbudowie zaplecza szkoleniowego uczelni.