Podaruj upominek kombatantowi

– Chcielibyśmy w ten sposób podziękować kombatantom za to, co zrobili dla ojczyzny, a także pokazać, że o nich po prostu pamiętamy – mówi mł. chor. Tomasz Sawicki , pomysłodawca akcji i prezes stowarzyszenia. – Dlatego serdecznie zachęcam do przyłączenia się do naszej inicjatywy – dodaje.

Aż dwa tysiące kombatantów walk o niepodległość otrzyma świąteczne paczki. Taki cel postawili sobie w tym roku członkowie Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”. Jednak, aby było to możliwe, potrzebne jest wsparcie, zarówno darczyńców jak i wolontariuszy. – Kiedyś oni walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich – apeluje mł. chor. rez. Tomasz Sawicki, prezes organizacji.

Akcję prowadzoną przez „Paczkę dla Bohatera” przez lata wspierało wielu wolontariuszy, przedsiębiorstw, a także darczyńców. W tym roku, po raz pierwszy, organizacja otrzymała także wsparcie finansowe od Ministerstwa Obrony Narodowej, dzięki temu przygotuje 800 paczek. Jednak z uwagi na to, że członkowie stowarzyszenia postawili sobie wyjątkowo ambitny cel – chcieliby, aby upominki trafiły aż do dwóch tysięcy osób – konieczne będzie dodatkowe wsparcie.

Dlatego w całym kraju odbywają się zbiórki żywności z długim terminem ważności, takich jak mąka, kasze, makarony, słodycze, a także środki chemiczne: szampony, mydła, żele pod prysznic. – Zachęcamy także do przekazywania naszym koordynatorom własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych czy laurek. Takie upominki także bardzo cieszą naszych podopiecznych – mówi Sawicki. – Warto napisać na nich swój adres, bo często obdarowane osoby chcą listownie podziękować autorom – dodaje.

Zbiórka darów dla kombatantów potrwa do 15 grudnia. Tego dnia w teren wyruszą wolontariusze stowarzyszenia. To właśnie oni będą osobiście wręczać podopiecznym paczki. I tu pojawia się kolejna możliwość wsparcia inicjatywy. – Cały czas poszukujemy osób, które chciałyby razem z nami dostarczać paczki. Zachęcamy, aby tę możliwość rozważyli przede wszystkim harcerze, żołnierze i funkcjonariusze innych służb. Widok mundurów zawsze bardzo wzrusza kombatantów – podkreśla organizator.

Ponieważ stowarzyszenie działa na terenie prawie całego kraju, a także poza jego granicami, konieczne jest także zgromadzenie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zapakowanie darów, a także na ich transport. Każdy, kto chciałby pomóc w ten sposób, może to zrobić wpłacając darowiznę na konto organizacji lub robiąc zakupy na internetowych aukcjach charytatywnych. Można na nich zdobyć książki, plakaty, militaria, ubrania – wszystko to, co przekażą na ten cel darczyńcy. – Serdecznie zachęcamy do zakupów. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć przekazując przedmioty na aukcję, również będziemy bardzo wdzięczni – mówi Sawicki. Podkreśla także, że świąteczna wizyta to nie tylko okazja do obdarowania kombatantów i rozmowy z nimi. Wolontariusze podczas takich spotkań mogą się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się ich podopieczni. – Nie wszystkie osoby, z różnych powodów, decydują się prosić o wsparcie. A dzięki temu, że możemy się spotkać w kameralnym gronie, jakoś łatwiej im się przełamać i poprosić o pomoc, na przykład w załatwieniu formalności w urzędzie, kupnie węgla czy leków – wyjaśnia. – Bo nasze stowarzyszenie działa nie tylko w czasie świąt, ale przez cały rok – zaznacz z dumą prezes.

I rzeczywiście, „Paczka dla Bohatera” kilkukrotnie zabrała kombatantów na ferie i wakacje, jej wolontariusze wyremontowali nawet kilka mieszkań swoich podopiecznych, kilkanaście osób skorzystało także z zabiegów rehabilitacyjnych, otrzymało materace przeciwodleżynowe, leki czy opał. Stowarzyszenie pokryło nawet koszt przedłużenia dzierżawy terenów na cmentarzach, dzięki czemu udało się zapobiec likwidacji grobów kombatantów.

– Zachęcam wszystkich do wsparcia akcji „Paczka dla Bohatera”. Kiedyś oni walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich – apeluje Sawicki.

Wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia, jego numer konta i listę koordynatorów akcji można znaleźć na Facebooku organizacji.

Akcję „Paczka dla Bohatera” patronatem honorowym objęli Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Dariusz Piontkowski, minister edukacji, a także ojciec Marian Waligóra, przeor Klasztoru Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze w Częstochowie. „Polska Zbrojna” jest patronem medialnym wydarzenia.