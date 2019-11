Black Jack ściąga do Polski

W ciągu ponad stu lat historii jednostki jej żołnierze walczyli na Filipinach, w Wietnamie, Korei czy Iraku. Teraz będą służyć w Polsce. W Żaganiu pojawili się pierwsi wojskowi z amerykańskiej brygady „Black Jack”. W styczniu czekają ich pierwsze wspólne ćwiczenia z 11 Dywizją Kawalerii Pancernej. Odbędą się w Bawarii.

Żołnierze piątej zmiany zastąpili swoich kolegów z tzw. Brygady Diabłów, która wchodzi w skład 1 Dywizji Piechoty z Fort Riley w stanie Kansas. Przez dziewięć miesięcy „Diabły” stacjonowały w czterech garnizonach na zachodzie Polski. Faktycznie jednak Amerykanie przez cały ten czas byli w ruchu. Ich oddziały operowały w siedmiu państwach wschodniej flanki NATO i wzięły udział w sześciu dużych międzynarodowych ćwiczeniach z udziałem sojuszniczych armii. – Praca z tak dobrze wyszkolonymi i zdyscyplinowanymi siłami pancernymi była dla mnie zaszczytem i przywilejem – przekonywał podczas ceremonii przekazania obowiązków kolejnej zmianie US Army płk Paul T. Krattiger, dowódca Devil Brigade. Z kolei dowodzący brygadą „Black Jack” płk Jeremy S. Wilson przyznawał, że jego podwładni będą musieli dać z siebie wiele, by dorównać poprzednikom. – Jesteśmy jednak dobrze przygotowani do kontynuowania misji. Czas więc zabrać się do pracy – podkreślał.

Uroczystość przekazania obowiązków pomiędzy amerykańskimi brygadami na wschodniej flance NATO odbyła się kilka dni temu w Żaganiu. Tymczasem pierwsi żołnierze 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) „Black Jack” pojawili się w zachodniej Polsce już kilkanaście dni wcześniej. Ich przerzut do Europy był jedną z największych tego typu operacji w historii 1 Dywizji Kawalerii z Fort Hood w stanie Teksas, do której przynależą. Trasę o długości 8,5 tysiąca kilometrów, wiodącą przez osiem stref czasowych pokonywali na statkach, samolotami i koleją. Platformy załadowane wojskowymi pojazdami ostatecznie docierały do ramp kolejowych w Żaganiu i Trzebieniu. W sumie do Polski wraz z 2 ABCT przybędzie kilka tysięcy żołnierzy wyposażonych w czołgi M1 Abrams, opancerzone transportery piechoty M-2 Bradley czy samobieżne haubice Paladin. Zasadnicza część amerykańskich sił w polskich garnizonach pojawi się dopiero zimą. W tej chwili żołnierze US Army trenują w innych częściach wschodniej flanki NATO. Tam przygotowują się też do pierwszego dużego przedsięwzięcia z udziałem polskich żołnierzy.