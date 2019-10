Rusza budowa szpitala w Legionowie

Dziś przy ul. Zegrzyńskiej 8 w Legionowie, czyli w miejscu, gdzie powstanie szpital, uroczyście rozpoczęto jego budowę. Obecnie działa tu Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ. Do czasu powstania szpitala nadal będzie funkcjonowała, potem zostanie z nim połączona.

Dziś przechodzimy od słów do czynów, zaczynamy budowę szpitala w Legionowie. To historyczne wydarzenie – mówił dziś minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości rozpoczęcia budowy wojskowej lecznicy pod Warszawą. Placówka będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego , a pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z jej usług już w 2022 roku.

– Zakończyliśmy wszelkie procedury związane z przygotowaniem tej inwestycji. Dziś wchodzimy na plac i rozpoczynamy budowę szpitala – mówił Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony. Minister podkreślał, że budowa szpitala ma zwiększyć potencjał wojskowej służby zdrowia jako jednego z elementów wzmocnienia obronności. – Nasi przeciwnicy nazywają budowę szpitala absurdalną. A my chcemy zapewnić bezpieczeństwo i opiekę zdrowotną dla żołnierzy z np. tworzącej się 18 Dywizji Zmechanizowanej czy wojsk obrony terytorialnej, którego dowództwo od 1 października ma swoją siedzibę w sąsiednim Zegrzu. Ale szpital, choć wojskowy, będzie otwarty dla wszystkich, którzy będą potrzebować pomocy – mówił szef MON.

Na ręce przedstawicieli firmy Starbag szef MON przekazał poziomicę. – Niech będzie ona symbolem dobrego, równego i wysokiego poziomu prowadzonych prac budowlanych. A potem niech zawiśnie w holu legionowskiego szpitala jako świadectwo wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych – dodał Mariusz Błaszczak.

Gen. Gielerak podkreślił, że szpital w Legionowie to inwestycja, która buduje trwałe fundamenty bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. Przyznał też, że przygotowując koncepcję budowy lecznicy miał okazję gruntownie poznać potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu. – Na pewno ten rejon zyska, ponieważ wiem, jaki potencjał medyczny stoi za szpitalem na Szaserów. Chcemy przenieść do tutejszego środowiska, do mieszkańców powiatu legionowskiego, najlepsze wzorce i standardy opieki medycznej – mówił dyrektor WIM.

– Tydzień temu podpisaliśmy umowę, dziś jesteśmy już na budowie. To bardzo dobrze wróży tej inwestycji. Zapewniam, że jako członek zarządu firmy, która w całej Polsce zatrudnia 6 tysięcy ludzi, która co roku realizuje kilkaset budów, stworzymy taki zespół, który pozwoli nam spotkać się tu w grudniu 2021, by przeciąć wstęgę i otworzyć lecznicę – mówił Wojciech Trojanowski, członek zarządu firmy Strabag.

Film: MON

Nowa placówka będzie w stanie przyjąć jednocześnie 90 pacjentów, a świadczenia medyczne będą udzielane na sześciu oddziałach. Znajdą się tu kliniki: kardiologii z pracownią interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych, okulistyki, chirurgii, ginekologiczno-położnicza oraz oddział intensywnej terapii i chorób wewnętrznych. Otwarty zostanie także nowoczesny blok operacyjny oraz pracownie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Pacjenci, którzy będą wymagali opieki wykraczającej poza kompetencje szpitala w Legionowie, będą kierowani na Szaserów.

Według szacunków zatrudnienie w nowym szpitalu znajdzie blisko 250 osób, w tym lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny i pomocniczy.

Decyzję o budowie szpitala w podwarszawskim Legionowie minister Błaszczak ogłosił w październiku 2018 r. W połowie tego roku został opracowany projekt budowlany, a na początku sierpnia starosta legionowski podpisał pozwolenie na budowę placówki. Tydzień temu została podpisana umowa na budowę placówki.