Poznań z amerykańskim dowództwem

Będzie koordynować działania sił US Army na wschodniej flance NATO, czuwać nad rotacją kolejnych oddziałów i organizacją ćwiczeń – dziś w Poznaniu zainaugurowało działalność Wysunięte Dowództwo Dywizyjne Stanów Zjednoczonych. – Relacje Polski i USA nigdy jeszcze nie były tak silne – podkreślał szef MON Mariusz Błaszczak.

Dziś kilka minut po godz. 14 na placu apelowym siedziby 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu, przy wtórze hymnów Polski i USA, na maszt wciągnięte zostały flagi obydwu państw. Był to symboliczny początek działalności Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego Stanów Zjednoczonych. Stało się to kilkanaście dni po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy prezydentami: Donaldem Trumpem i Andrzejem Dudą.

W czerwcu tego roku przywódcy obydwu państw podpisali porozumienie dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wkrótce liczba żołnierzy US Army wzrośnie z 4,5 do 5,5 tysiąca. Z kolei we wrześniu Trump i Duda parafowali kolejny dokument, w którym mowa o lokalizacji kilku kluczowych amerykańskich placówek. I tak niebawem w Drawsku powstanie Centrum Szkolenia Bojowego dla żołnierzy NATO, we wrocławskiej dzielnicy Strachowice lotnicza baza załadunkowo-rozładunkowa, zaś w Łasku siedziba eskadry zdalnie sterowanych statków powietrznych. W Powidzu będą stacjonować: lotnicza brygada bojowa, batalion bojowego wsparcia logistycznego oraz wojska specjalne. Amerykańscy specjalsi pojawią się też w Lublińcu.