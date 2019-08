Wojskowy Oscar może być Twój!

REKLAMA

Środki, które zostaną teraz zebrane, tak jak podczas poprzednich licytacji, trafią do stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość”. Jednak w puli nagród, znajduje się nie tylko Buzdygan także pamiątkowy ryngraf, który przekazał płk Hubert Iwoła, komendant Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, statuetka żandarma od żołnierzy zrzeszonych w klubie „Szkarłatni Team”, a nawet… koszulka z autografem Joanny Jędrzejczyk, najlepszej polskiej zawodniczki UFC.

Nic więc dziwnego, że aukcja od razu ruszyła pełną parą. Dziś, kilka dni po jej rozpoczęciu o wygraną walczy kilkanaście osób. Najwyższa oferta to prawie pięć tysięcy złotych, ale walczyć o zwycięstwo można do 30 sierpnia do godz. 9.00. Może się do niej przyłączyć każda osoba pełnoletnia (osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą mieć zgodę rodziców lub opiekunów). Warunkiem udziału jest przebicie oferty poprzednika o 20 złotych.

– Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie podczas aukcji. Szkoda, by sytuacja jaka miała miejsce podczas czwartej licytacji się powtórzyła – mówi płk Głuszczak. – Licytujmy i pomagajmy innym, bo dobro to jedyna rzecz na świecie, która się mnoży, jeśli się ją dzieli – podkreśla.