Wyróżnienia dla żołnierzy i wyjątkowy awans

Szef MON rozpoczął spotkanie od awansowania majora Juliana Kulskiego, ps. Goliat. – Mam zaszczyt wręczyć awans na stopień podpułkownika powstańcowi warszawskiemu, żołnierzowi AK, człowiekowi, który przez całe życie prezentował postawę miłości do ojczyzny, odwagi i zaangażowania – mówił minister Błaszczak. – Dziś też jest w ten sposób aktywny wśród Polonii w USA, ale również w Polsce. Pańska postawa jest wzorem dla żołnierzy Wojska Polskiego – dodał szef MON. Julian Kulski w czasie wojny działał w Szarych Szeregach, w 1942 roku był aresztowany przez Gestapo i więziony na Pawiaku. Zwolniony z aresztu opuścił Warszawę, ale wrócił do stolicy i brał udział w Powstaniu Warszawskim w szeregach Zgrupowania „Żywiciel”. Po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, jest architektem. Zajmował się m.in. nadzorowaniem projektów architektonicznych finansowanych przez Bank Światowy. W 2017 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Obrony Narodowej. – Jak co roku, dzień przed Świętem Wojska Polskiego spotykamy się tu, aby podziękować za codzienną służbę żołnierzom Wojska Polskiego oraz pracownikom MON I instytucji podległych ministerstwu za codzienną pracę, która w rzeczywistości też jest służbą – mówił Mariusz Błaszczak.

Odwaga i patriotyzm to cechy żołnierza polskiego bez względu na czas historyczny, w którym przyszło mu służyć – mówił minister Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony w przeddzień Święta Wojska Polskiego wyróżnił medalami i odznaczeniami kilkudziesięciu żołnierzy i przyznał nagrody sportowcom. Awansował też na stopień podpułkownika Juliana Kulskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego.

Druga część uroczystości była poświęcona żołnierzom i pracownikom wojska, którym minister wręczył wyróżnienia, medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Wśród uhonorowanych znaleźli się żołnierze, którzy ratowali zdrowie i życie ludzi. Na przykład st. chor. sztab. Damian Kalupa udzielił pomocy kobiecie, u której doszło do zatrzymania akcji serca, a st. chor. sztab. Jarosław Kłoczek pomógł ofierze wypadku drogowego. Oprócz nich jeszcze 10 żołnierzy otrzymało nagrody pieniężne za bohaterstwo, ofiarność oraz odwagę w ratowaniu życia ludzkiego. – To żołnierze, którzy na co dzień wyróżniają się w swojej służbie, są aktywni, zaangażowani, niektórzy poza godzinami służby nieśli pomoc potrzebującym. Żołnierze Wojska Polskiego są zawsze na służbie. Zawsze można na nich liczyć – mówił minister Mariusz Błaszczak.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego szef resortu obrony nagrodził również wojskowych sportowców, m.in: plut. Piotra Małachowskiego (rzut dyskiem), szer. Sophię Ennaoui (bieg na 1500m), szer. Justynę Święty-Ersetic (bieg na 400 m), szer. Igę Baumgart-Witan (sztafeta 4x400m), st. szer. Annę Kiełbasińską (sztafeta 4x400), kpr. Marcina Lewandowskiego (bieg na 1500 m), mar. Piotra Dobka (bieg przez płotki), mar. Wojciecha Nowickiego (rzut młotem). Sportowcy otrzymali nagrody pieniężne. – Jesteśmy z was dumni, z waszych sukcesów na Drużynowych Mistrzostwach Europy. Wiem, że to tylko etap w waszej karierze i jestem spokojny, że poradzicie sobie na igrzyskach i dostarczycie nam wiele radości i dumy – mówił minister Błaszczak. Podziękował także sportowcom za włączenie się w kampanię „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jak podkreślał, swoją postawą pokazują młodym ludziom, że w wojsku można realizować pasje.



Film: MON

W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego szef MON wręczył również Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polski. Wśród odznaczonych była Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON.

Na koniec spotkania minister obrony zaprosił wszystkich na defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. – Już jutro defilada w Katowicach, serdecznie wszystkich zapraszam. Zaczynamy o 14.00 – powiedział Mariusz Błaszczak.