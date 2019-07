Minister Błaszczak o ułatwieniach dla kandydatów na specjalsów

Kandydaci na żołnierzy wojsk specjalnych będą typowani już na etapie służby kandydackiej – zapowiedział dziś Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej spotkał się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych a przede wszystkim z uczestnikami „Wojskowego wyzwania”, czyli kampanii zachęcającej do wstępowania w szeregi armii.

Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zorganizowało w sobotę „Wojskowe wyzwanie”, akcję która jest częścią szerszego programu rekrutacyjnego MON – „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". – Cieszę się, że podjęliście wyzwanie i skorzystaliście z naszego zaproszenia. Życzę powodzenia w dzisiejszych ćwiczeniach i zachęcam do wstępowania w szeregi wojska – mówił minister Mariusz Błaszczak zwracając się do uczestników „Wyzwania”. Szef MON przekonywał, że warto zostać żołnierzem. – To wielka sprawa nosić mundur polskiego żołnierza. To zaszczyt i szansa dla młodych ludzi – podkreślał.

Służba w wojsku to zaszczyt

Minister Błaszczak podkreślał, że akcja „Wojskowe wyzwanie” daje – niedostępną wcześniej dla cywili – możliwość spędzenia jednego dnia w jednostce. Dzięki temu ci, którzy myślą o karierze wojskowego mogą wcześniej przekonać się czy rzeczywiście jest to ich powołanie. Mają okazję, by poznać sprzęt, jakim dysponuje armia, spróbować sił na strzelnicy czy poznać na własnej skórze rygory wojskowej dyscypliny. Poznańskie Centrum pozwoliło uczestnikom wyzwania poczuć się jak kierowca Rosomaka (na urządzeniu „Jaskier”) czy jak strzelec (na symulatorze „Śnieżnik”). Można także zweryfikować celność rzucając granatem.

– Służba w wojsku jest swoistą przygodą, czymś co pozytywnie wyróżnia – mówił minister. – Wojsko pozwala łączyć służbę ojczyźnie i realizację pasji. Tak jest w przypadku szeregowej Justyny Święty-Ersetic i Pawła Wojciechowskiego, sportowców, dzięki którym nieraz czuliśmy dumę, że jesteśmy Polakami. Sport i wojsko kształtują charakter – dodał szef resortu obrony. Justyna Święty-Ersetic zdobyła złoto na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w biegu na 400 metrów i w sztafecie 4x400 metrów, natomiast Paweł Wojciechowski jest złotym medalistą w Glasgow podczas halowych mistrzostw Europy w 2019 roku w skoku o tyczce. Obydwoje łączą sportową pasję ze służą w wojsku – Justyna Święty-Ersetic w stopniu szeregowej, a Paweł Wojciechowski jest starszym szeregowym. – Dzięki wojsku jestem lepszym człowiekiem i sportowcem. Jestem dumny, że mogę nosić polski mundur. Zachęcam wszystkich, by spróbowali tego, co my już znamy – mówił lekkoatleta zwracając się do uczestników „Wojskowego wyzwania”.

Szybciej do wojsk specjalnych?

Minister Błaszczak przypomniał, że jednym priorytetów resortu obrony jest zwiększenie liczebności wojska. – Zależy mi również na eliminacji biurokratycznych barier, aby proces rekrutacji do wojska przebiegał płynnie – deklarował dziś szef MON i poinformował, że w piątek podpisał rozporządzenie dotyczące rekrutacji do wojsk specjalnych. Wprowadzona zmiana zakłada, że kandydaci na operatorów będą typowani przez instruktorów już na wstępnym etapie służby kandydackiej. – Selekcja kandydatów do wojsk specjalnych będzie już na wstępnym etapie służby kandydackiej. Zmiana pozwoli na ukierunkowanie przygotowania osób z odpowiednimi predyspozycjami fizycznymi i psychicznymi do służby w tym rodzaju wojsk. A jest to służba trudna i wymagająca – mówił szef resortu obrony.

Druga zmiana jest istotna dla absolwentów szkół średnich bo wydłuża termin składania wniosków o powołanie do służby kandydackiej. Dziś na złożenie dokumentów mają czas jedynie do 31 marca. – Maturzyści będą mieli więcej czasu na podjęcie decyzji i złożenie dokumentów na uczelnię wojskową – wyjaśniał minister Błaszczak.

Przyjdź i poczuj się jak żołnierz!

Szef MON wziął również udział w odprawie z szefami Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Podziękował też żołnierzom z mobilnych punktów rekrutacyjnych, jakie w ostatnich miesiącach pojawiły się w całej Polsce.

„Wojskowe wyzwanie” zainaugurował minister Błaszczak w lipcu Łebie. – Gwarantuję, że ci wszyscy, którzy przystąpią do Wojska Polskiego, będą mieli szansę osobistego rozwoju. Wojsko Polskie to misja, a służenie w szeregach armii to zawód godnie wynagradzany – mówił wówczas szef MON. Podkreślał, że główna ideą kampanii jest popularyzacja wiedzy na temat służby wojskowej i zachęcenie do wstępowania w szeregi armii.

Podjąć wyzwanie można w każdą sobotę w wyznaczonych jednostkach. W następną sobotę akcję organizuje 17 Brygada Zmechanizowana w Wędrzynie. W sumie od 13 lipca do 24 sierpnia w tym projekcie weźmie udział 17 jednostek. Ci, którzy rozważają wybranie kariery wojskowego przez jeden dzień maja szansę sprawdzić się na strzelnicy, walce wręcz z instruktorami, obejrzeć z bliska wyposażenie znajdujące się w jednostce. W programie są też marsze z mapą, poznawanie zasad radiostacji czy zajęcia sportowe takie jak bieg slalomem, bieg na czas w hełmie i kamizelce, czy opuszczanie się na linie. Ci, którzy po takim dniu są zdecydowani zaciągnąć się w szeregi armii, mogą od razu złożyć wniosek. Na miejscu żołnierze z Wojskowych Komend Uzupełnień pomagają im wypełnić odpowiednie dokumenty.

Akcja „Wojskowe wyzwanie” zakończy się wraz z wakacjami ale nadal będzie trwać rekrutacyjny projekt "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" zainicjowany jesienią ubiegłego 2018 roku. W ramach tej kampanii w całej Polsce pojawiają się m.in. mobilne punkty rekrutacyjne (np. w letnich kurortach). Według danych resortu obrony w ostatnim czasie do WKU wpłynęło ponad 17 tysięcy zgłoszeń od kandydatów na żołnierzy.