Rzeszów zaprasza na święto weteranów

Zawody strzeleckie, pokazy musztry paradnej, sprzętu i uzbrojenia oraz uroczysty apel – to tylko niektóre punkty programu Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. W tym roku centralne obchody tego święta odbędą się w weekend w Rzeszowie. Żołnierze będą też świętować w wielu garnizonach na terenie całego kraju. Dzień Weterana jest obchodzony od 2012 roku.

W poprzednich latach, centralne obchody Dnia Weterana, były organizowane w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy i Giżycku. Tym razem spotkamy się w Rzeszowie. – Jesteśmy zaszczyceni, że weterani spotkają się w tym roku w Rzeszowie. Zapraszamy wszystkich na uroczystości oraz piknik, który odbędzie się w Parku Jedności Polonii z Macierzą – mówi kpt Romuald Kurzawa, oficer prasowy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

W tegorocznych uroczystościach w Rzeszowie weźmie udział kilkuset żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, uczestników misji zagranicznych. Będą wśród nich m.in. żołnierze, którzy walczyli o Karbalę w Iraku – była to największa bitwa, jaką polscy żołnierze stoczyli od zakończenia II wojny światowej. W tym roku minęła 15. rocznica tego wydarzenia. W piątek w południe do Rzeszowa dotrą uczestnicy rajdu rowerowego weteranów. Zostaną uroczyście powitani w 21 Batalionie Logistycznym. Kilka dni temu 59 żołnierzy wyruszyło w trasę z 18 jednostek wojskowych z całego kraju. Jako pierwsi wystartowali weterani 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. Najdłuższą trasę mieli do pokonania żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina – około 780 kilometrów. Najbliżej do mety mają żołnierze 21 BSP, którzy przejadą 145 kilometrów z Przemyśla do Rzeszowa. – Rajd cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. To nie tylko wyzwanie sportowe, ale także impreza, która sprzyja integracji środowiska weteranów. Uczestnicy rajdu odwiedzają po drodze groby kolegów poległych na misjach oddając im hołd – mówi płk Arkadiusz Stachowiak, pełnomocnik dowódcy generalnego RSZ ds. weteranów i poszkodowanych.