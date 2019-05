Polska rozpoczyna walkę o F-35

Wysłaliśmy zapytanie ofertowe do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowocześniejszymi myśliwcami! – poinformował dziś minister obrony Mariusz Błaszczak. Amerykański rząd ma teraz 120 dni na odpowiedź.

Wysłanie zapytania ofertowego (z ang. Letter of Request) rozpoczyna procedurę zakupu przez Wojsko Polskie nowoczesnych wielozadaniowych samolotów piątej generacji. Teraz ruch należy do amerykańskiego rządu. A konkretnie do reprezentującej go w sprawach zagranicznego obrotu bronią U.S. Army Security Assistance Command (USASAC). Agencja ta będzie miała maksymalnie 120 dni na uzgodnienie z producentem samolotów, czyli firmą Lockheed Martin, dostępności maszyn i warunków, na jakich producent chce sprzedać samoloty oraz pakiet szkoleniowy, logistyczny, etc.

Na eksport uzbrojenia produkowanego w Stanach Zjednoczonych zgodę musi też wyrazić Kongres. Co bardzo istotne, akceptuje on nie tylko ewentualną umowę, ale także maksymalną cenę, jaką może żądać producent. Dopiero mając zgodę Kongresu, USASAC przygotuje dla Polski wstępną ofertę kontraktu, czyli Letter of Offer and Acceptance (LOA). W dokumencie tym będą zawarte warunki, na jakich możemy kupić F-35A. Dopiero akceptacja przez Polskę LOA da zielone światło do zawarcia kontraktu z firmą Lockheed Martin.