List szefa MON-u do żołnierzy

Szef MON-u w liście adresowanym do żołnierzy podkreśla, że od momentu objęcia urzędu ministra obrony narodowej jednym z jego priorytetów stało się zwiększenie liczebności Wojska Polskiego i zapewnienie odpowiednich warunków służby. „Mam świadomość, że przez wiele lat w Wojsku Polskim nie było realnego wzrostu wynagrodzeń. Dlatego godne zarobki żołnierzy to jedno z najważniejszych zobowiązań rządu, którego mam zaszczyt być ministrem. Dziś mogę z dumą i satysfakcją poinformować, że najwyższe od lat podwyżki dla żołnierzy stają się faktem”, napisał szef MON-u.

„Podejmujemy działania, które przyciągną do Sił Zbrojnych jak najwięcej ludzi oraz sprawią, że zawód żołnierza będzie konkurencyjny wobec innych. Z dumą i satysfakcją mogę poinformować, że najwyższe od lat podwyżki dla żołnierzy stają się faktem”, napisał minister Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do wszystkich żołnierzy zawodowych.

„Proponując nowe rozwiązania w zakresie uposażeń, przy obecnych realiach budżetowych, miałem na celu głównie konieczność zwiększenia poziomu uposażeń najniżej zarabiających grup żołnierzy. Dlatego największe podwyżki otrzymali żołnierze najmniej zarabiający”, podkreślił minister. Podwyżka w przypadku żołnierzy korpusu szeregowych wyniesie 450 zł (wzrost o 14,1% i o 13,8%), podoficerów – od 410 zł do 550 zł (10,9–13,0%), oficerów – od 300 zł do 530 zł (3,4–10,7%), a generałów – od 200 zł do 350 zł (1,3–3,7%).

W swoim liście minister odniósł się także do planów zwiększenia liczebności armii. „Nieustannie dążymy do tego, aby Wojsko Polskie było liczniejsze. Podejmujemy działania, które przyciągną do Sił Zbrojnych jak najwięcej młodych, ambitnych ludzi oraz sprawią, że zawód żołnierza będzie konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw”, napisał szef MON-u. I przypomniał o trwającej w tym celu ogólnopolskiej kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz podpisanej pod koniec listopada „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”. Ten ostatni dokument zakłada m.in. wprowadzenie nowego stopnia – starszego szeregowego specjalisty, stworzenie stanowisk podoficerskich w dowództwach oraz zastąpienie służby kontraktowej służbą stałą, by silniej związać podoficerów z armią.

„Dziękuję za żołnierski trud i często niebezpieczną służbę, pełnioną każdego dnia nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Swoim profesjonalizmem codziennie udowadniacie, że Wojsko Polskie jest gwarantem niepodległości naszej Ojczyzny”, kończy swój list minister Mariusz Błaszczak.