Grochowa raz!

Logistyka nie jest wszystkim, ale bez niej wszystko jest niczym. To, że znane wojskowe powiedzenie nie jest wyssane z palca, widać szczególnie podczas ćwiczeń wojskowych. Nie inaczej jest podczas manewrów „Defender Europe 20”. O to, aby żołnierze mieli co jeść, gdzie spać, a ich sprzęt był sprawny, dbają między innymi logistycy z 12 Brygady Zmechanizowanej.

Film: Paweł Sobkowicz / polska-zbrojna.pl