Wojsko Polskie w 2019. Nowocześniej i bliżej ludzi

2019 to dla sił zbrojnych rok wytężonej pracy i przełomowych decyzji. MON postanowiło, że na nowoczesne uzbrojenie wyda 524 mld zł w ciągu 15 lat! Żołnierze otrzymali m.in. śmigłowce S-70i Black Hawk, armatohaubice KRAB, zestawy przeciwlotnicze POPRAD czy patrolowiec ORP „Ślązak”. Kupiono wyrzutnie HIMARS, coraz bliżej finalizacja kontraktu na F-35. Do Polski przyjedzie też więcej sojuszników z USA. Żołnierze dostali wyższe wynagrodzenia, wzrosło także zaufanie do Wojska Polskiego! A to nie wszystkie wydarzenia. Zobaczcie sami w filmowym skrócie!

Film: MON