Chwała niezłomnej Warszawie i jej obrońcom!

W imieniu wszystkich żołnierzy, składam wyrazy podziękowania i kieruję słowa najwyższego szacunku do wszystkich Powstańców. Jestem Wam wdzięczny za Waszą postawę i obiecuję, że nigdy o Was nie zapomnimy. Chwała niezłomnej Warszawie i jej obrońcom! - minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił się do powstańców warszawskich w przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Film: MON