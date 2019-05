Selekcja do Agatu. Zobacz sam!

Sprawdzian w Bieszczadach przetrwało tylko 12 z niemal 30 kandydatów na żołnierzy JW Agat. Codziennie pokonywali kilkudziesięciokilometrowe trasy, robili tysiące pompek i przysiadów, zmagali się z potwornym zmęczeniem. Wszystko po to, by na koniec uścisnąć dłoń instruktora i usłyszeć: „Witaj w Agacie”. Jak wyglądała trudna droga do wojsk specjalnych – zobaczcie na filmie.

Film: Paweł Sobkowicz