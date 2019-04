Silni w sojuszach – 3 maja defilada w Warszawie

Wojskowe odprawy to poważne spotkania, jednak są momenty, które warto potraktować z przymrużeniem oka, by informacja o ważnym wydarzeniu trafiła do jak największej grupy osób. Widzimy się 3 maja na warszawskiej Wisłostradzie – tymi słowami minister Mariusz Błaszczak zaprasza do wspólnego świętowania rocznic wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Film: MON