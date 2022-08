Honorowi krwiodawcy w mundurach

21 litrów krwi oddali łącznie uczestnicy zbiórki, którą zorganizował działający przy Ministerstwie Obrony Narodowej klub HDK „Szczerbiec”. Był to sposób na to, aby pomóc potrzebującym, a także by oddać hołd powstańcom warszawskim. – W ten symboliczny sposób mogę uczcić ich pamięć – powiedziała Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu, która przyłączyła się do akcji.

Film: Przemysław Boryczka / ZbrojnaTV