„Z miłości do Ojczyzny”. Jakub Nowakowski „Tomek”

Czuło się, że to już jest koniec. Liczyło się tylko, by jak najdrożej sprzedać swoje życie, bo byłem przekonany, że oni nas wszystkich wymordują – mówi Jakub Nowakowski „Tomek”. Pan Jakub jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.

Film: Paweł Sobkowicz, Magdalena Miernicka / ZbrojnaTV