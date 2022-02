„Z miłości do Ojczyzny”. Ryszard Witkowski „Orliński”

Żołnierz nie po to bierze do ręki broń i nie po to wstępuje do armii, żeby zginąć. Tylko żeby żyć – mówi Ryszard Witkowski „Orliński”. Pan Ryszard jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.

Film: Paweł Sobkowicz, Magdalena Miernicka / ZbrojnaTV