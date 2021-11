Minister Błaszczak: Uczcimy Święto Niepodległości z szacunkiem dla munduru

Formuła konfliktów się zmienia, ale polski żołnierz jest taki sam. Niezmienne pozostaje jego morale, honor, postawa, troska o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Te wszystkie wartości symbolizuje mundur. Dlatego dziś wzywam do okazywania szacunku tym, którzy w mundurach służą nam wszystkim, poświęcają się dla Ojczyzny. Podjąłem też decyzję, by tegoroczne Święto Niepodległości było również Dniem Szacunku dla Munduru - mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, i zachęca do wspólnego upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości.