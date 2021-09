Wojskowy żargon tylko w jednostkach

To oczywiste, że nie każda informacja dotycząca armii może znaleźć się w przestrzeni publicznej, ale całkowity brak wiadomości o tym, co robią żołnierze, też jest błędem – uważają uczestnicy konferencji „Niepodległość informacji”. Andrzej Żak, redaktor Polsat News, mówi, jak żołnierze powinni rozmawiać z mediami, by za ich pośrednictwem dotrzeć z przekazem do społeczeństwa.

Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV