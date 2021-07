Grot to przełom w porównaniu do Beryla

Obsługa Grota jest bardzo prosta i intuicyjna, a co za tym idzie łatwiejsze jest także szkolenie w porównaniu do poprzednich konstrukcji. Szczególnie, gdy mówimy o młodych żołnierzach, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z żadną bronią strzelecką – mówi ppor. Rafał Prokopczyk z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Film: Michał Niwicz / ZbrojnaTV