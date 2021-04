Wielkanocne życzenia z Polskich Kontyngentów Wojskowych

Wielkanoc to czas, otuchy i nadziei, kiedy w obu kierunkach – z Polski i do Polski - płyną życzenia zdrowych i spokojnych Świąt. Żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych m. in. z Libanu, Afganistanu, Iraku, Republiki Środkowoafrykańskiej, Rumunii, Łotwy, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, przesyłają wszystkim rodakom najserdeczniejsze życzenia. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało spot filmowy z udziałem polskich żołnierzy służących na misjach.

Film: MON