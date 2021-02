Karabinek GROT - różnice między wersjami A0, A1, A2

C16 FB-A2 to najnowsza wersja kolbowego modelu modułowego karabinka MSBS 5,56 mm Grot. Konstrukcja trafiła już do Wojska Polskiego. W porównaniu do poprzedniej wersji ma m.in. dłuższe łoże, nowy zamek z iglicą czy zmodyfikowaną kolbę. Zmiany są wynikiem wniosków z użytkowania broni przez żołnierzy. „Łucznik” rozpoczął już prace nad kolejną wersją Grota.

Film: Fabryka Broni „Łucznik”