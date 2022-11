Piknik historyczny w MWP

Świętujesz Dzień Niepodległości w Warszawie? Koniecznie zajrzyj do Muzeum Wojska Polskiego! To okazja, by zobaczyć m.in. samochody opancerzone Oshkosh M-ATV, używany w siłach specjalnych Wojska Polskiego, MRAP COUGAR 4x4 czy wielozadaniowy pojazd typu Humvee. Można też wziąć udział w konkursie „Muzeum Wojska Polskiego. Teraźniejszość- Przeszłość- Przyszłość.”

Fot. Michał Niwicz