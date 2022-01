Gotowi na arktyczne zimno

Gęste lasy, góry i mnóstwo jezior teraz pokrytych śniegiem. Norwegia jest trudnym terenem do prowadzenia walki. Musimy liczyć się też z zagrożeniem lawinowym – mówi ppor. Marcin Pałka z 12 Brygady Zmechanizowanej, której żołnierze pełnią dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO. W marcu zostaną przerzuceni na ćwiczenia do Norwegii, przygotowują się więc do działań w arktycznych warunkach.

Fot.: st. szer. Piotr Pytel