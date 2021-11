Zakładnicy bezpieczni!

Jak uwolnić zakładników, a przy tym zrobić to tak, by w czasie akcji żaden z nich nie stracił życia? Operacje typu HRO (Hostage Release Operation) ćwiczyli żołnierze Wydziału Działań Specjalnych OS Żandarmerii Wojskowej. Operacje HRO należą do jednych z najtrudniejszych zadań sił specjalnych. Wymagają właściwego wyszkolenia, zastosowania specjalnych technik oraz taktyki działania. Standardy w zakresie ich prowadzenia wytyczyła brytyjska jednostka SAS, a obecnie są one wykorzystywane przez wszystkie jednostki antyterrorystyczne oraz specjalne zarówno w siłach zbrojnych, jak i policji.

Fot. st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek/Combat Camera DORSZ