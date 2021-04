Szkolenie przed misją

To były wyjątkowo intensywne dni dla żołnierzy 7 Batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich. Aby w lipcu rozpocząć służbę w PKW Rumunia, musieli udowodnić, że są świetnie przygotowani do czekających ich zadań. Zobaczcie, jak wyglądała certyfikacja będąca przepustką do sojuszniczych działań na wschodniej flance NATO.

Fot. st. szer. Patryk Szymaniec