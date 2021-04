Rosomaki na okrętach

Kilkanaście pojazdów należących do 12 Brygady Zmechanizowanej wjechało wczoraj na pokłady okrętów transportowo-minowych z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Po odpowiednim zabezpieczeniu sprzęt został przerzucony ze Świnoujścia do Szczecina. Podobne ćwiczenia organizowane są od kilku do kilkunastu razy w roku.

Fot. 8 FOW