Remontowcy ewakuują

Podczas walki uszkodzony został wóz dowodzenia M113. Szybko stało się jasne, że nie uda się go naprawić na miejscu. Należało go więc czym prędzej załadować na transporter Faun i dostarczyć do polowego warsztatu remontowego – tak na poligonie w Świętoszowie ćwiczyli logistycy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Fot. mjr Artur Pinkowski