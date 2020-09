Ogień w natarciu

Czołgiści powstrzymali atak przeciwnika, następnie przeprowadzili kontratak, podczas którego prowadzili ogień w ruchu. Ich działanie wspierały sekcje wysuniętych obserwatorów JFO oraz baterie haubic 2S1 Goździk. To tylko wycinek szkolenia 1 Batalionu Czołgów przeprowadzonego na poligonie w Nowej Dębie. Jest to ostatni etap przygotowań szpicy NATO do ćwiczeń zaplanowanych na październik.

Fot. Michał Zieliński