Zanim wylądują w Afganistanie

Szturm na wzgórze z dodatkowym, 20-kilogramowym obciążeniem i w pełnym słońcu – to nie jest proste zadanie nawet dla doskonale wyszkolonych żołnierzy. Pancerniacy, którzy niedługo wyjadą na misję do Afganistanu w ramach XIII zmiany PKW, musieli poradzić sobie nie tylko z takim wyzwaniem. Na poligonie w Wędrzynie byli sprawdzani również ze znajomości procedur saperskich, podejścia do budynku i wchodzenia do pomieszczeń, naprowadzania śmigłowca, prowadzenia patrolu i organizacji punktów kontrolnych, udzielania pierwszej pomocy czy ochrony VIP-a.

Fot.: kpt. Monika Wywiórka