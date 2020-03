SH-2G w marynarskiej służbie

Zwalczanie okrętów podwodnych to jedno z głównych zadań Kaman SH-2G. Śmigłowce te zostały wyprodukowane w USA. Do Polski docierały w latach 2002-2003. Na co dzień ściśle współpracują z fregatami typu Oliver Hazard Perry. Podczas różnego rodzaju ćwiczeń i misji mogą lądować i stacjonować na ich pokładach. SH-2G zostały wyposażone w pławy radiohydroakustyczne i detektory anomalii magnetycznych. Większość maszyn może przenosić torpedy MU-90.

Fot. st. chor. mar. Piotr Leoniak, Marian Kluczyński