Na lądzie i pod wodą, czyli rok ćwiczeń 17 WBZ

Przed nimi wyzwania 2020 roku, ale warto przypomnieć najważniejsze wydarzenia minionego roku. A działo się! Żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wyjechali na misję do Rumunii, wzięli udział w manewrach „Gepard”, zaangażowali się w międzynarodowe ćwiczenia „Scorpion Legacy”. Ale to nie wszystko. Od szefa MON dostali kluczyki do kolejnych moździerzy Rak, samodzielnie wykonali też tor przeszkód AUTODROM dla kierowców Rosomaków.

Fot. kpt. Tomasz Kwiatkowski, st. szer. Michał Wilk, 17 BZ