W hołdzie polskim wyzwolicielom Belgii

Z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Belgii oraz w hołdzie polskim wyzwolicielom z 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbył się koncert zatytułowany "ODYSSEA: An Epic Cantata". Współorganizatorem koncertu była Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie.

"ODYSSEA: An Epic Cantata" to najnowsze dzieło belgijskiego kompozytora Henriego Seroki, syna weterana walczącego w dywizji gen. Maczka. Utwór wykonał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod batutą kompozytora (gościnnie).

Fot. Grzegorz Rosiński/WAT