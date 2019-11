Kolejna zmiana Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w drodze!

By dojechać do Żagania, Świętoszowa, Skwierzyny i Bolesławca pokonają ponad 8500 km drogą powietrzną, morską i lądową przez… osiem stref czasowych. Tę gigantyczną operację logistyczną właśnie realizują amerykańscy żołnierze, którzy wchodzą w skład kolejnej zmiany Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Pierwsi wojskowi już dotarli do jednostek w Polsce. 2 ABCT tworzą żołnierze 2 Brygady „Black Jack” z 1 Dywizji Kawalerii, tzw. Ironhorse, stacjonujący na co dzień w bazie armii amerykańskiej Fort Hood.

Fot. st. chor. sztab. Rafał Mniedło