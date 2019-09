Beczkę z nieznaną zawartością wydobyto z dna

Podczas prac nad pogłębianiem toru wodnego Szczecin – Świnoujście, znaleziono beczkę z nieznaną zawartością z okresu II wojny światowej. Nurkowie-minerzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża potwierdzili, że to beczka ciśnieniowa służąca do przechowywania substancji chemicznych. W takich beczkach podczas wojny przechowywany był kwas chlorosulfonowy używany do wytwarzania gęstych zasłon dymnych. Do dalszych prac sprowadzono więc specjalistyczne pododdziały chemiczne.

Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch