Jubileuszowa wystawa Wojska Polskiego

Ponad 100 jednostek sprzętu stanęło na wystawie polskich sił zbrojnych, którą można oglądać na XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. To już tradycja kieleckich targów – Wojsko Polskie prezentuje sprzęt i uzbrojenie już po raz dwudziesty. Wystawę będzie można zwiedzać do soboty, kiedy to zaplanowany jest dzień otwarty na MSPO.

Więcej czytaj na portalu polska-zbrojna.pl.

Fot. Michał Niwicz