Wyjątkowa wystawa o wyjątkowym dowódcy

Jesteś w Warszawie? Koniecznie obejrzyj wystawę o płk. Ryszardzie Białousie Był on dowódcą legendarnego batalionu „Zośka”. Ekspozycja została ustawiona na Krakowskim Przedmieściu, nieopodal pl. Zamkowego. W środę odbyła się tez promocja niezwykle ciekawego albumu „Jerzy”, dowódca Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Powrót do ojczyzny. Neuquén – Warszawa”. Publikacja do nabycia w sklepie WIW.

Fot. Michał Niwicz