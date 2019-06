Ćwiczenia „Dragon ’19” rozpoczęte!

To największe tegoroczne ćwiczenia w Polsce. – „Dragon ’19” będzie doskonałą okazją do sprawdzenia integracji narodowych i sojuszniczych struktur dowodzenia – mówił dziś gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, podczas rozpoczęcia manewrów na poligonie w Drawsku. Ćwiczenia potrwają do 25 czerwca.

Fot. st. chor. sztab. Rafał Mniedło, kpt. Katarzyna Sawicka, por. Krzysztof Gonera