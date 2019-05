Szef MON na wojskowym pikniku w Legionowie

Czołgi Leopard, Rosomaki, armatohaubice Krab, moździerze Rak, wyrzutnie rakietowe WR-40 Langusta czy przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad – to wszystko na pikniku z okazji 100. rocznicy nadania nazwy miastu Legionowo. W obchodach wziął udział minister obrony Mariusz Błaszczak.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, później przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego. Była to także okazja do zapoznania się z planami wojskowego szpitala, który ma powstać w Legionowie. Szef MON zapowiedział, że placówka może być gotowa za dwa lata. Szpital będzie oddziałem warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego, dostępnym zarówno dla wojskowych, jak i cywilnych pacjentów. Jednocześnie będzie można hospitalizować ok. 90 chorych. – Ten szpital ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta i naszego powiatu – mówił w Legionowie minister Błaszczak.

Szef MON wręczył zasłużonym mieszkańcom Legionowa złote medale za zasługi dla obronności kraju. W ten sposób został uhonorowany m.in. gen. bryg. Stanisław Mandykowski. Pamiątkowe ryngrafy dostali wyróżniający się sportowcy m.in. szer. Sofia Ennaoui.

Sto lat temu koszary Jabłonna otrzymały nazwę Legionowo. Był to pomysł współtwórcy Legionów Polskich – gen. bryg. Bolesława Roja, który chciał w ten sposób oddać cześć żołnierzom walczącym o wolność ojczyzny w szeregach Legionów (1914-1917).

Fot. MON