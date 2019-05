Europoltech – nowinki w bezpieczeństwie

Jakie nowinki techniczne są obecnie wykorzystywane do zwalczania terroryzmu i zagrożeń w cyberprzestrzeni? Czy nowoczesne technologie mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach? Nad tego rodzaju kwestiami zastanawiają się uczestnicy Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa. To najważniejsza w Polsce impreza skierowana do służb porządku publicznego i służb specjalnych.

Europoltech to okazja do obejrzenia nowinek technicznych i sprzętu używanego przez służby dbające o porządek publiczny. Na stoiskach można obejrzeć m.in. najnowsze fotoradary, czujniki ruchu, superwytrzymałe szyby kuloodporne czy uzbrojenie i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych, broń strzelecką i amunicję, systemy przeznaczone do skrytej komunikacji z użyciem radiotelefonów, systemy i sprzęt wspierający rozpoznanie, specjalistyczne wyposażenie wspomagające kontrolę i dokumentację zdarzeń w ruchu drogowym.

Nie brakuje prezentacji najnowszych rozwiązań z dziedziny optoelektroniki i optyki, sprzętu wykorzystywanego w technikach kryminalistycznych czy sprzętu treningowego. Wśród wystawców są m.in. Zakłady Mechaniczne Tarnów (pokazują mobilną strzelnicę kontenerową), Wojskowe Zakłady Uzbrojenia (eksponują system antydronowy ikarX) czy ZURAD Sp. z o.o. grupa PGZ. W ubiegłym roku targi zwiedziło około 4 tysięcy osób. Ale – co trzeba podkreślić – są one

adresowane wyłącznie dla profesjonalistów i nie mogą w nich uczestniczyć osoby postronne.

Podczas targów odbywają się również debaty pozwalające na wymianę doświadczeń zdobywanych przez formacje mundurowe, ale także cywilów – urzędników administracji, ratowników czy polityków odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa. Do udziału w tegorocznej konferencji policyjnej zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Europolu i Interpolu.

Targi odbywają się w warszawskim Centrum Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 (8-10.05). Ich organizatorami są m.in. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Komenda Główna Policji, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa.

Fot. Michał Niwicz