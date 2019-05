Świąteczna defilada w Warszawie

2000 żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych przedefilowało dzisiaj warszawską Wisłostradą. W ten sposób uczczona została rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz jubileusze wejścia do dwóch sojuszy o strategicznym znaczeniu dla Polski – NATO i Unii Europejskiej. W defiladzie „Silni w sojuszach” można było obejrzeć wszystko to, co najlepsze w szeregach Wojska Polskiego – m.in. czołgi Leopard 2A5, transportery Rosomak, samoloty F-16 czy haubice Krab.

Fot. Michał Niwicz, Jarosław Wiśniewski