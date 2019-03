Kraków świętował rodzinnie

W koszarach 6 Batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej pojawiło się dziś wyjątkowo dużo wojskowego sprzętu. Na pikniku z okazji 20. lat Polski w NATO zaprezentowały się bowiem wszystkie jednostki Garnizonu Kraków. Goście mogą m.in. zajrzeć do Humvee, zwiedzić salę tradycji 6 Brygady, spróbować wojskowej grochówki i posłuchać przebojów Amatorskiego Zespołu Estradowego „Czasza”. Żołnierze pomyśleli także o najmłodszych. Do przejażdżki quadem ustawiła się kolejka nastolatków, dzieci mogą też wejść do śmigłowca i samolotu, w którym szkolenia spadochronowe odbywają żołnierze. Największą popularnością u najmłodszych gości cieszy się łódź Sportis – za jej sterami chce zasiąść niemal każdy.

Fot. Jacek Szustakowski