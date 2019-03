Tłumy na pikniku w Lublinie

Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady gości dziś mieszkańców Lublina i turystów. Wszyscy przyszli na wojskowy piknik, by świętować 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Atrakcji nie zabrakło. Żołnierze przywieźli broń osobistą, przeciwlotniczą i pancerną, można też obejrzeć np. wozy dowodzenia i łączności. Grupy rekonstruktorów przygotowały pokazy wydarzeń historycznych, są także konkursy i zabawy dla dzieci. Gościnnie w pikniku biorą udział także żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Rosomaki, którymi dotarli do Lublina, wzbudziły ogromne zainteresowanie zwiedzających. Z wojskiem na pikniku świętują dziś także inne służby mundurowe, m.in. policja, straż pożarna, czy straż graniczna.

Fot. Piotr Raszewski