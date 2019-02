Amerykańskie targi SHOT Show

Personalizacja broni i sprzętu tak, by jak najlepiej pasowały do wykonywanych zadań i przyzwyczajeń użytkownika, to trend, który doskonale było widać na tegorocznych targach SHOT Show. Impreza w Las Vegas, jedna z największych tego typu wystaw na świecie, to prawdziwa ziemia obiecana dla każdego miłośnika przeróbek. W tym roku SHOT Show odwiedził „Naval”, były żołnierz JW GROM.

Fot. „Naval”